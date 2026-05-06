Tras horas de tensión y mensajes encontrados en torno a la concentración de la Selección Mexicana, la incertidumbre finalmente dio paso a la certeza: Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna y uno de los nombres incluidos en la lista definitiva rumbo al Mundial 2026, arribó a la Ciudad de México para sumarse al Tricolor.

El guardameta, quien ha sido parte de las últimas convocatorias bajo la dirección del ‘Vasco’, dejó atrás la polémica y se mostró entusiasmado por iniciar esta nueva etapa en el Centro de Alto Rendimiento, consciente de que comienza el camino hacia la máxima justa del futbol.

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"Estoy muy ilusionado y feliz de hacer las cosas bien. Recibí la bendición de mi mamá y estoy contento de estar aquí. Lo más importante es disfrutar, divertirnos y hacer el mejor papel en la historia de los Mundiales. Estamos enfocados en lo que viene", mencionó a los medios a su llegada a la capital del país.

¡LLEGÓ ACEVEDO! 🇲🇽🙌🏻



Carlos Acevedo ya se encuentra en la Ciudad de México para sumarse a la concentración de la Selección Mexicana en el CAR pic.twitter.com/4erL3cm2Ps — De10Sports (@De10Sports) May 6, 2026

Acevedo, quien se dio tiempo para convivir con los aficionados firmando autógrafos y tomándose fotografías, partió en automóvil rumbo al Centro de Alto Rendimiento para integrarse a la concentración del Tricolor.

Óscar García también arribó a la capital

Minutos después del arribo de Acevedo, Óscar García, guardameta del León, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El joven arquero se sumará como parte del grupo de apoyo en los entrenamientos, dentro de un plan que lo mantiene en el radar de la Selección Mexicana con miras al próximo ciclo mundialista, el cual estará encabezado por Rafael Márquez.