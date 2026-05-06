La concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 arrancará este miércoles 6 de mayo en medio de un conflicto al interior del futbol mexicano.

El plan original contemplaba que los 20 jugadores de la Liga MX citados por Javier Aguirre se presentaran en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México a las 20:00 horas.

Sin embargo, la decisión de permitir que Jesús Gallardo y Alexis Vega permanecieran con Toluca para disputar la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup provocó inconformidad en Guadalajara.

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Amaury Vergara reaccionó de inmediato y comunicó que los cinco elementos del Rebaño convocados por el Tricolor no acudirían al llamado en el tiempo previsto.

El dirigente rojiblanco expuso su postura a través de un mensaje público.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”.

Los futbolistas involucrados son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando González y Roberto Alvarado.

Todos formaban parte del grupo considerado para iniciar una concentración extensa, pactada semanas atrás entre Javier Aguirre y los propietarios de los clubes de la Liga MX.

Ese acuerdo establecía que, una vez terminada la fase regular del Clausura 2026, los convocados tendrían unos días de descanso antes de incorporarse al proyecto de preparación mundialista.

¿Cuál fue la advertencia del Tri a los jugadores que no se reporten a la concentración?

La respuesta de la Selección Mexicana no tardó. Horas después del mensaje de Vergara, la Federación emitió un comunicado con un tono firme y dejó claro que no habrá excepciones.

"Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre.

"Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", se lee en el comunicado de la Selección.