El Toluca afronta mañana el "partido más importante de la temporada" porque se juega su clasificación a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los Diablos Rojos perdieron (2-1) el partido de ida de las semifinales contra Los Angeles FC en el BMO Stadium, pero el gol que anotó Jesús Angulo todavía los mantiene con vida.

Para instalarse en la disputa por el título, el equipo de Antonio Mohamed solamente necesita ganar por una anotación en el Nemesio Diez.

Sin embargo, se enfrenta a uno de los mejores clubes de la Major League Soccer (MLS), por lo que la misión no será nada sencilla.

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Por tal motivo, el conjunto escarlata necesita contar con sus mejores jugadores. Así lo mencionó el propio Turco en conferencia de prensa, previo al segundo capítulo.

Aunque, nos de sus mejores elementos no estarían disponibles, en un principio: Alexis Vega y Jesús Gallardo.

Ambos fueron convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, por lo que deberían reportarse este miércoles 6 de mayo para reportar en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

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Pero, durante el entrenamiento de los Diablos Rojos de este martes por la noche, tanto el lateral como el extremo estuvieron presentes, por lo que desataron la locura en las redes sociales.

Toluca 😈🚨



Alexis Vega y Jesús Gallardo presentes en el entrenamiento del equipo previo a la semifinal de vuelta ante LAFC. pic.twitter.com/WuHnstFbm5 — Adriana Maldonado (@AdriMaldonadoL) May 6, 2026

No obstante, David Faitelson decidió salir a defender a la escuadra escarlata en sus redes sociales.

"El Toluca no infringió para nada el acuerdo con los dueños. Era por partidos de La Liga y ahí no utilizó ni a Gallardo ni a Alexis Vega. Esos dos futbolistas mañana por la noche después del partido contra el LAFC reportan con Javier Aguirre", externó.

El Toluca no infringió para nada el acuerdo con los dueños. Era por partidos de La Liga y ahí no utilizó ni a Gallardo ni a Alexis Vega. Esos dos futbolistas mañana por la noche después del partido contra el LAFC reportan con Javier Aguirre. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 6, 2026

El periodista deportivo de TUDN explicó por qué considera que la institución choricera podría justificar que tenga permitido por la Selección Mexicana utilizar a ambos.

"Los acuerdos en el futbol mexicano se hacen para romperse…Dejaron en la ambigüedad sobre si eran juegos de Liga MX y o de Concacaf, y el Toluca, sin violar el acuerdo, se ha aprovechado de él… El argumento: no estamos compitiendo contra ningún club que aporta jugadores a selección…", añadió.

Los acuerdos en el futbol mexicano se hacen para romperse…

Dejaron en la ambigüedad sobre si eran juegos de Liga MX y o de Concacaf, y el Toluca, sin violar el acuerdo, se ha aprovechado de él…

El argumento: no estamos compitiendo contra ningún club que aporta jugadores a… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 6, 2026

"El Toluca podrá disponer mañana de Alexis Vega y de Jesús Gallardo. El acuerdo con los dueños de equipos fue por La Liga no por la Concacaf. Ambos jugadores, dice el Toluca, ya tomaron su semana de vacaciones…"