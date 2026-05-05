Javier Aguirre evidentemente no le dio continuidad a la Selección Mexicana que Gerardo 'El Tata' Martino llevó al Mundial pasado, en Catar 2022.

Sin embargo, si hay un par de integrantes que se han mantenido al nivel para continuar el proceso mundialista de 2022 a 2026. Estos son los jugadores que jugaron en la edición pasada, y apuntan a ir al siguiente que arranca en junio.

Edson Álvarez, Luis Chávez y el 'Tata' Martino durante el Mundial de Qatar 2022 Foto: Imago7

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¿Cuál fue la lista de México para el Mundial de Catar 2022?

Porteros : Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota.

: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Defensas : Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Johan Vásquez, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga y Néstor Araujo.

: Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Johan Vásquez, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga y Néstor Araujo. Mediocampistas : Héctor Herrera, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Erick Gutiérrez y Luis Chávez.

: Héctor Herrera, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Erick Gutiérrez y Luis Chávez. Delanteros: Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Hirving Lozano, Henry Martín, Roberto Alvarado y Uriel Antuna.

Como se puede apreciar, los jugadores que participaron en aquella trágica edición donde el equipo no pudo pasar de la Fase de Grupos, y aún siguen presentes para Javier Aguirre, son:

Guillermo Ochoa

Jesús Gallardo

César Montes

Johan Vázquez

Jorge Sánchez

Orbelín Pineda

Edson Álvarez

Luis Chávez

Luis Romo

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Roberto Alvarado

En total, 12 jugadores se han mantenido en el Tri con respecto a la última Copa del Mundo. De las ausencias más destacadas están: Chuky Lozano, Kevin Álvarez, Carlos Rodríguez y Henry Martín.