La Selección Mexicana se prepara para uno de los momentos más importantes de su historia con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde tendrá como escenario el Estadio Akron para su segundo partido de la fase de grupos el 18 de junio frente a Corea del Sur.

Este recinto será una de las sedes protagonistas del torneo en territorio mexicano.

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El inmueble, casa de Chivas, cambiará temporalmente su nombre a Estadio Guadalajara por lineamientos del organismo internacional.

Con una capacidad cercana a los 48 mil aficionados, representa una oportunidad importante para el Tri de jugar con el respaldo de su gente en una ciudad con tradición futbolística, aunque los antecedentes muestran un rendimiento irregular.

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana cuando juega en el Estadio Akron?

Hasta ahora, la Selección Mexicana ha disputado tres encuentros en el Akron.

El primero se jugó el 4 de septiembre de 2010, con derrota 1-2 ante Ecuador en partido amistoso, lo que marcó un debut complicado en el estadio.

Años después, el 15 de octubre de 2024, el equipo nacional logró una victoria destacada de 2-0 sobre Estados Unidos, con goles de Raúl Jiménez y César Huerta.

Finalmente, el 14 de octubre de 2025, México igualó 1-1 nuevamente frente a Ecuador.

El balance general es equilibrado: una victoria, un empate y una derrota, con tres goles anotados y tres recibidos.

Este registro refleja que el Akron no ha sido un territorio completamente favorable, aunque tampoco adverso.

El duelo ante Corea del Sur será clave para definir el rumbo del Tri en el Grupo A.

La afición tapatía tendrá un papel fundamental, ya que se espera un ambiente intenso que impulse al equipo nacional. El Estadio Akron se perfila como un escenario donde México buscará dar un paso firme hacia la siguiente ronda y fortalecer su aspiración de destacar en casa.