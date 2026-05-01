La convocatoria de México para el Mundial podría deberle más que un poco a su vecino del norte.

El país ya ha tenido jugadores mexicoestadounidenses en planteles anteriores de la Copa del Mundo, pero hasta cuatro que nacieron y se formaron en Estados Unidos podrían ponerse la camiseta del Tri en 2026.

“Sería un impacto tremendo para los mexicoestadounidenses que yo juegue en el Mundial”, dijo el mediocampista Brian Gutiérrez.

Brian Gutiérrez Foto: Imago7

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Gutiérrez nació en Berwyn, Illinois, y fue seleccionado para la lista del Mundial que se anunció esta semana.

Podría estar acompañado en el plantel mexicano por su compañero de Chivas Richy Ledezma, mediocampista y lateral derecho nacido en Phoenix, así como por Obed Vargas, mediocampista de Anchorage, Alaska, y el lateral derecho Julián Araujo, originario de Lompoc, California.

El técnico Javier Aguirre dio a conocer esta semana una lista parcial para el Mundial integrada exclusivamente por jugadores de la Liga MX. Aunque Ledezma no fue incluido, eso no significa que no pueda estar en la nómina de 26 futbolistas que Aguirre anunciará el 1 de junio, 11 días antes del debut del torneo ante Sudáfrica.

Vargas, que juega en el Atlético de Madrid, y Araujo, del Celtic de Glasgow, tendrán que esperar junto con Ledezma. Araujo ha estado entrenando en las instalaciones de México, aunque su lugar no está asegurado.

“Soy mexicano, siento la bandera, el país, y venir a Guadalajara fue increíble”, dijo Ledezma. “Es un honor, un sueño mío jugar el Mundial en el país donde nacieron mis padres”.

Richard Ledezma Foto: Imago7

México nunca ha tenido a más de dos mexicoestadounidenses en un Mundial.

Dos originarios de California, Isaac “Conejito” Brizuela y Miguel “Pocho” Ponce, representaron a México en el torneo de 2014 en Brasil.

Brizuela nació en San José, California, se mudó a México cuando tenía 2 años y ahora contempla el retiro tras jugar 16 años en la Liga MX.

Ponce, nacido en Sacramento, California, también regresó a México cuando era niño después de que su madre fuera deportada. Ella había trabajado como empleada doméstica en Sacramento.