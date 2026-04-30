El guardameta mexicano Guillermo Ochoa ya ve en el horizonte el posible final de su carrera profesional tras la disputa de la Copa Mundial de 2026.

Con más de dos décadas en el futbol, el arquero apunta a cerrar su ciclo tanto en la Selección Mexicana como en el futbol profesional, en una decisión que marcaría el fin de una era en la portería nacional.

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De concretarse su presencia en el torneo organizado por la FIFA, Ochoa alcanzará un registro reservado para muy pocos futbolistas en la historia: disputar seis Copas del Mundo.

Esta cifra lo colocará junto a referentes globales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también han marcado época en el balompié internacional.

Rumbo a la justa de 2026, Javier Aguirre, perfila incluir al experimentado arquero en la convocatoria final. La decisión representaría no solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también la oportunidad de despedirse en el máximo escenario del futbol mundial.

¿Memo Ochoa confirmó su retiro tras el Mundial 2026?

La versión sobre su retiro tomó fuerza tras la publicación del periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que el portero mexicano dirá adiós al futbol profesional al finalizar su participación mundialista.

"Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México, ya que el legendario portero formará parte de la plantilla. Ochoa se retirará del futbol profesional inmediatamente después, dejando su club y la Selección Nacional", fue el comentario difundido, el cual recibió respaldo del propio jugador, ya que reposteó el comentario.

🚨🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico as the legendary goalkeeper will make the squad.



Ochoa will then retire from professional football right after, leaving club and national team. 👋🏼 pic.twitter.com/fnJX2B3O6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

El propio Ochoa también abordó el tema en entrevista con TUDN, donde dejó abierta la puerta a su despedida definitiva.

"¿El final con la selección es un hecho?", preguntó el reportero Mauricio Ymay. "Sí, correcto", responde Ochoa. "¿Y de la carrera?", fue la siguiente interrogante. "Podría ser, también", agregó Memo.

Sobre el momento de decir adiós, el arquero fue claro: "Es difícil, sin duda, pero en mi caso, yo creo que no va a ser tan difícil, porque lo he disfrutado muchos años, mucho tiempo. Entonces, llega un punto que también, tu cabeza y tu cuerpo dicen: 'lo hemos dado todo, lo has dado todo, lo has dejado todo'. Entonces, te vas tranquilo, y ese va a ser mi caso. El irme tranquilo, y mi cabeza, mi cuerpo, mi familia, mi gente, todos están preparados".