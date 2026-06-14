Este jueves la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026, con el objetivo de tomar el liderato en solitario y pensar en definir la serie de dieciseisavos de final en el país, en el Estadio Ciudad de México.

La tarea no será sencilla, ya que los Tigres de Asia cumplieron con su parte y también empezaron el Mundial con el pie derecho, gracias al triunfo (2-1) sobre República Checa; sin embargo, después de vencer 2-0 a la Selección de Sudáfrica en el partido inaugural, el Tri llega confiado al compromiso contra el rival más complicado del grupo, y ante la expulsión de César Montes, Javier Aguirre está obligado a realizar cambios en su once titular.

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En estas últimas horas previas al encuentro, trascendió que el Vasco pensaría en tres modificaciones al esquema que presentó contra Sudáfrica.

¿Cuáles son los tres cambios que haría Javier Aguirre en su cuadro titular?

Por un lado, utilizaría a Jorge Sánchez en la lateral derecha por Israel Reyes, y usaría a Edson Álvarez en la defensa central en lugar del ‘Cachorro’. La gran novedad, sería el debut como titular de la joven promesa Gilberto Mora, que entraría por Brian Gutiérrez.

Por el otro lado, se espera que el director técnico del conjunto asiático, Hong Myung-bo, utilice durante los 90 minutos a la gran estrella del LAFC, Son Heung-min, quien salió de cambio al minuto 69 en el debut frente a Chequia por Oh Hyeon-gyu, autor del segundo gol del partido.

En su debut en el estadio Guadalajara, el equipo coreano sufrió las jugadas a balón parado por parte de República Checa, así que en este partido, el delantero Guillermo Martínez podría ser considerado como el cambio de Raúl Jiménez para aprovechar su estatura.