Monterrey volverá a colocarse en el centro de la atención mundialista con el enfrentamiento entre Suecia y Túnez, duelo correspondiente al Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

La ciudad regiomontana recupera una tradición que permaneció ausente durante cuatro décadas, pues desde 1986 no albergaba un encuentro del torneo más importante del futbol internacional en su zona metropolitana.

El Estadio Monterrey abrirá el calendario mundialista en la tercera sede mexicana con un choque que, aunque no figura entre los más mediáticos del certamen, tiene un peso relevante para las aspiraciones de ambos representativos.

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El empate entre Países Bajos y Japón (2-2) dejó el sector completamente abierto, por lo que una victoria puede convertirse en un paso importante rumbo a los octavos de final.

Suecia llega al compromiso con confianza bajo la dirección técnica de Graham Potter, quien resaltó la fortaleza grupal de su escuadra de cara al estreno mundialista. “Somos más fuerte. Realmente no me enfoco como nos ven o que piensan de nosotros, en el fútbol tenemos que jugar con respeto”, expresó el estratega, convencido del nivel de sus dirigidos.

El entrenador sueco también destacó el vínculo que existe dentro del plantel y el potencial de esta generación. “Yo amo a este equipo. La manera en que los jugadores se han integrado, esta simbiosis, yo creo que me ha proporcionado de las mejores experiencias futbolísticas en la vida”, comentó. Además, aseguró: “Hay enorme talento, hay gran potencial en este equipo”.

Por parte de Túnez, el técnico Sabri Lamouchi mostró respeto por el poder ofensivo escandinavo y calificó a sus rivales como “Jugadores increíbles”. Sin embargo, pidió concentración total en el debut y sacudirse la goleada que sufrieron previo al Mundial ante Bélgica.

“Prefiero pensar en la selección nacional y concentrarme en el juego de mañana. El resultado, pues, es doloroso para nosotros y es difícil olvidarlo, en particular cuando estás enfrentando un equipo tan fuerte como Bélgica”.

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