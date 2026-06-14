Países Bajos y Japón iniciaron su participación en el Mundial de Norteamérica 2026 con un empate 2-2 en un duelo disputado el domingo en Dallas, resultado que dejó abiertas las aspiraciones de ambas selecciones dentro del Grupo F.

El encuentro mantuvo la tensión hasta los últimos minutos, con dos equipos que apostaron por el orden y la intensidad para buscar ventaja en el marcador.

El conjunto neerlandés encontró respuestas en momentos clave gracias a las anotaciones de Virgil Van Dijk al minuto 50 y Crysencio Summerville al 64, goles que parecían encaminar a Países Bajos hacia el triunfo.

Sin embargo, Japón mostró capacidad de reacción y no perdió el control del partido pese a la desventaja. Keito Nakamura abrió la cuenta para los asiáticos al 57. Cuando parecía que los europeos asegurarían los tres puntos, Daichi Kamada apareció al minuto 88 para sellar el empate definitivo y rescatar una valiosa unidad para Japón.

El cierre del encuentro reflejó la igualdad que existió a lo largo de los 90 minutos, con dos selecciones que dejaron buenas sensaciones en su estreno mundialista y que ahora enfocan su atención en la siguiente jornada de la fase de grupos.