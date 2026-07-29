Charlotte.— Con 20 años de edad, aferrarse al pasado luciría como una pérdida de tiempo, pero no cuando dos inconvenientes frustraron un gran sueño.

Elías Montiel estaba perfilado a ser uno de los chicos que irrumpirían en la lista de Javier Aguirre para el Mundial Norteamérica 2026, pero un desgarro y pubitis lo dejaron fuera de la carrera.

Hoy, con el proceso rumbo a 2030 a punto de arrancar, el volante del Pachuca sueña con llegar a la gran justa, por lo que sabe que desde ya debe comenzar a dejar una buena impresión para ser tomado en cuenta por Rafael Márquez.

“Me veía en la pasada [Copa del Mundo], pero lamentablemente pasó la lesión. Sin embargo, sigo enfocado en lo que tengo que hacer y levantando la mano”, comparte el futbolista. “Sigo haciendo lo que me toca, respondiendo en la cancha, trabajando, enfocado en lo que tengo que hacer, y ojalá que algún día se me presente la oportunidad para mostrarme”.

Elías Montiel con Pachuca Foto: Imago7

Por lo que desea aprovechar todas las vitrinas que se le presenten desde ahora, como la del Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX, encuentro para el que fue solicitado por Antonio Mohamed.

Más allá de que se trata de una exhibición, el jugador de los Tuzos quiere enseñar de lo que es capaz.

“Es un evento muy bonito. Tenemos que representar muy bien a la Liga y todos los jugadores que estamos aquí tenemos mucha calidad para dar un buen espectáculo", sentencia Montiel. “Venimos a disfrutar, a pasarla bien, y también existe ese tema de competencia que cada uno tenemos”.

Aunque cada quien con una historia especial, como él, que busca una pequeña rendija para mostrarse en todos los partidos.

Por ese motivo, ahora se enfoca en brillar en este juego y con el Pachuca, debido a que su objetivo es portar la playera verde en la siguiente justa mundialista.