Por primera vez desde 2003, algunos partidos de la Copa Oro se efectuarán en México, probablemente en el Estadio Banorte.

A falta de que se haga oficial, los intentos por hacer que el principal torneo de naciones de la Concacaf volviera a territorio nacional, rindieron frutos a la Federación Mexicana de Futbol, que ha conseguido la realización de algunos encuentros.

Durante el verano de 2027, ya con Rafael Márquez en el banquillo, el Tricolor recibirá algunos duelos del evento, aunque todavía no se sabe si sólo serían de la fase grupal o ya en las rondas a eliminación directa.

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Periodista de ESPN advirtió que Rafa Márquez “no llega” al Mundial 2030 con Selección Mexicana / FOTO: Imago7

Será apenas la tercera ocasión que algunos partidos del certamen se lleven a cabo en México. La primera fue en 1993, cuando el Tricolor entonces dirigido por Miguel Mejía Barón se proclamó campeón, después de golear a Estados Unidos (4-0) en la final, la cual fue celebrada en el entonces Estadio Azteca.

Una década más tarde y ya con Ricardo Antonio La Volpe al frente del representativo nacional, el evento volvió a México con algunos partidos. La historia fue la misma: Coronación tricolor, luego de superar a Brasil (1-0, en tiempos extra) en el cotejo por el título.

La efervescencia que la Copa del Mundo Norteamérica 2026 género en México desea ser aprovechada por la Concacaf, que espera grandes entradas en el Coloso de Santa Úrsula para los juegos de la Selección Mexicana.

El Tricolor es actual bicampeón de la Copa Oro, después de derrotar a Panamá en la final de 2023 (1-0) y a Estados Unidos en la de 2025 (2-1).

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