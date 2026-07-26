La continuidad de Santiago Giménez con el AC Milan ha estado en duda desde la temporada pasada, luego de haber registrado muy pocos minutos y no ser el goleador que esperaban cuando llegó al equipo.

Algo que también juega en contra del seleccionado nacional es el Mundial que tuvo. La participación del mexicano durante la Copa del Mundo fue gris, pues en los minutos jugados no encontró hacer gol y tampoco era un gran revulsivo para Javier Aguirre.

Santi no forma parte de la pre temporada del equipo rossoneri, lo que aumenta las probabilidades de su salida del club hacia uno de renombre e histórico.

Lee también Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por histórica participación en el Tour de Francia

¿A qué club podría irse Santiago Giménez?

De acuerdo con información procedente de Italia, la Lazio estaría más que interesada en traer al mexicano a sus filas, pero el movimiento sería complicado por el elevado precio de Giménez, en caso de querer comprarlo.

Lee también Checo Pérez ya piensa en la segunda parte de la temporada de F1 con Cadillac

Lo que sí podría pasar es que saliera cedido el equipo de Roma, pero la directiva de aquel equipo se mantiene analizando las opciones para reforzar su ataque, en el que el mexicano no es la única opción.