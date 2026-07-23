El estreno de Robert Lewandowski con Chicago Fire en la Leagues Cup representa uno de los grandes atractivos del torneo binacional que reúne a clubes de la MLS y la Liga MX.

El experimentado delantero polaco afrontará un exigente calendario en la fase de grupos, donde tendrá como rivales a Necaxa, Santos y Cruz Azul, tres equipos con tradición dentro del futbol mexicano.

El atacante dejó claro que su objetivo consiste en sumar victorias para avanzar a la siguiente ronda y reconoció el nivel competitivo de los clubes mexicanos, además del ambiente que generan sus aficionados.

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“Creo que estos partidos pueden ser muy interesantes, no solo para nosotros, también para los aficionados. Espero que nos vaya bien y que al final sea positivo para nosotros ganar. Contra equipos de México siempre tenemos esa sensación de duelo y también de querer ganar, pero espero que al final Chicago Fire gane los partidos”, declaró Robert Lewandowski a ESPN.

“Estoy muy feliz porque para mí cada partido con un nuevo equipo como Chicago Fire es muy importante. Tenemos partidos en MLS, pero también en Leagues Cup, y creo que vamos a jugar en casa. Sé que hay tres partidos al principio, en una semana, casi ocho o nueve días, y para mí lo más importante es recuperarnos rápido después de cada partido. Claro que tenemos que ganar todos los partidos”, externó el delantero polaco.

Lewandowski también destacó que el éxito dependerá tanto del aspecto físico como del mental.

“Sé que no hay partidos fáciles en Leagues Cup. Siempre tienes que prepararte antes de cada partido, no solo físicamente, también mentalmente. Al final, si ganamos un partido, vamos a mirar al otro, y eso es futbol. Hay muchos partidos, especialmente después de mi experiencia en Europa. Siempre tienes que pensar en tu próximo partido. En Leagues Cup es igual: para mí, el punto es ganar un partido y luego mirar cuántos más tenemos que ganar”.