El Atlante se enfrentará este viernes a las Águilas del América en el posible debut del mundialista colombiano David Ospina como guardameta de los Potros de Hierro en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la segunda jornada del campeonato, el Atlante buscará su primer triunfo tras perder el pasado jueves con el Necaxa, en su regreso a la Primera división después de 12 años.

Atlante volverá a jugar como local en la cancha del Estadio Azteca, hoy llamado Banorte.

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La última vez que los Potros de Hierro jugaron como local en el Coloso de Santa Úrsula fue el sábado 28 de abril de 2007, en actividad de la Jornada 17 del torneo Clausura; el último certamen antes de emigrar a Cancún.

Aquella ocasión, los Potros del Atlante fueron goleados 1-4 frente a los Tuzos del Pachuca con goles de Luis Ángel Landín, un doblete de Juan Carlos Cacho y uno más de Jaime Correa; los azulgrana descontó Gustavo "El Grillito" Biscayzacú.

Los Potros están de vuelta, después de 12 años fuera del máximo circuito y volverán a ser locales en el Coloso de Santa Úrsula tras 19 años de jugar en el estadio Andrés Quintana Roo y posteriormente jugar en la Liga de Expansión.

Por su parte, Ospina, quien jugó tres Copas del Mundo con su país, fue fichado esta semana y, según transcendió, estará listo para debutar en el Estadio Azteca ante un cuadro azulcrema candidato al título, vencedor por 0-1 del Querétaro en su primer partido.

Aunque no posee un presupuesto poderoso, el Atlante ha invertido en varios fichajes y esta semana también firmó al defensa argentino Aaron Quirós.

Este viernes, el equipo del entrenador Miguel Herrera, seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014, deberá hacer su mejor partido ante un rival con calidad en todas sus líneas, renovado con la contratación del uruguayo Guillermo Almada como técnico.

¿Cuándo y dónde ver el regreso del Atlante al Estadio Azteca?