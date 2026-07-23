Tiene algunos días de que Mundial 026 llegó a su final, pero los temas en torno al papel de la Selección Mexicana continúan a todo lo que da. Ahora fue el turno para el exfutbolista Carlos Salcido, quien mostró su sentir luego de la labor de los dirigidos por Javier Aguirre.

En especial, el exjugador de las Chivas externó su agradecimiento hacia el Tricolor del Vasco Aguirre por haberlo hecho soñar durante cada uno de sus partidos.

"Realmente les quiero dar las gracias, me llenaron de mucho entusiasmo, me ilusionaron bastante, viví el Mundial muy emocionado, muy contento", manifestó Salcido.

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"El proceso terminó muy bien, a pesar de que no inició como lo merecían", detalló el exjugador, al recordar el comienzo complicado con Diego Cocca. "Después fue el Jimmy Lozano, luego el Vasco, pero creo que en este Mundial hicieron muy buenos partidos".

Ahora, de la mano de Rafa Márquez como timonel del seleccionado nacional, Salcido confía en que el excapitán del Tri reciba la paciencia necesaria para desarrollar su proyecto.

"Ojalá que le puedan brindar esa paciencia para la prueba y error y seguir contribuyendo y estar juntos", dijo.

En ese sentido, Salcido aplaudió que el proyecto de Aguirre tenga continuidad ahora bajo la dirección de Rafa. "Es benéfico para que al final del día haya resultados, al final de cuentas es un proceso y hay que tomarlo como tal, un proceso que te va a enseñar y a hacer más fuerte".

Para finalizar, el exjugador destacó la labor que tuvieron los jóvenes futbolistas que apuntan a convertirse en referentes en los próximos años de la Selección. "Rafa conoce la base, hay muchísimos jóvenes muy interesantes, los vimos jugar en el el Mundial y nunca les pesó".