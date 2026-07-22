Días antes de que empezara el torneo Apertura 2026, la Liga MX anunció cambios en su reglamento, entre los cuales destaca la abolición del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

De acuerdo con el Artículo 35 del Reglamento de Competencia, “derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, a partir de la Temporada 2026 – 2027, los clubes que integran Liga MX no descenderán a Expansión MX, asimismo los clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX”. En ese sentido, uno de los clubes señalados por su regreso al máximo circuito es el Atlante, que obtuvo su pasaje a la Primera División tras comprar la franquicia del Mazatlán FC.

Los Potros fueron criticados por el resto de las instituciones de la categoría de plata por haber desistido de la lucha ante el Tribunal de Arbitraje por el ascenso en el futbol mexicano. Emilio Escalante, presidente del Atlante, explicó cómo fue el largo proceso para ganarse su lugar en la Liga MX.

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¿Qué piensa la familia Escalante de la abolición del ascenso y descenso en la Liga MX? 🤔



🗣️ “El que quiera estar tiene que trabajar, luchar por estar y que realmente sean equipos que les interesa el futbol” pic.twitter.com/69Ch1INzex — De10Sports (@De10Sports) July 22, 2026

“Nosotros cuando llegamos al club, igual estaba cerrado el ascenso y descenso, nunca se abrió, buscamos la puerta y primero nos estructuramos para hacer un proyecto que realmente le interesara y pudiéramos presentarle a la Federación y que pudiera ser sostenible”, mencionó.

El propietario del “equipo del pueblo” remarcó que una de las primeras medidas de su gestión fue ordenar las finanzas del club. De hecho, destacó que no han recibido apoyo económico de ningún gobierno y que todas las inversiones hechas en los últimos seis años han sido por cuenta propia.

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Entrar a Liguilla y pelear por el título son los objetivos 🎯



El ‘Hobbit’ Bermúdez revela los planes que tiene el Atlante para el torneo Apertura 2026 pic.twitter.com/qqNGoZslyh — De10Sports (@De10Sports) July 22, 2026

“El que quiera estar tiene que trabajar, y tiene que luchar por estar, y que realmente sean equipos que les interese el futbol y que no nada más vengan por ciertos compromisos o por lo que queramos que no deba de ser el futbol”, agregó.

Desde la llegada de la familia Escalante a la cúpula atlantista, los Potros abandonaron la segunda división y regresaron a la Ciudad de México, por eso el presidente del club concluyó que “demostramos que el Atlante venía con un proyecto serio y sólido para estar en Primera División así que el que quiera estar si lo trabaja y a futuro lo puede hacer, tendrá su posibilidad”.