Los Pumas firmaron una de las victorias más llamativas de la Jornada 2 del Apertura 2026 al remontar el marcador y derrotar 2-1 a Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

Además de los tres puntos, el resultado desató una auténtica avalancha de memes que inundó las redes sociales pocos minutos después del silbatazo final.

El conjunto escarlata tomó la ventaja al minuto 14 gracias a Jorge Díaz, quien aprovechó un servicio del brasileño Helinho para vencer al arquero universitario con un potente disparo de zurda.

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Hasta ese momento, Toluca parecía tener el partido bajo control frente a unos Pumas que habían mostrado personalidad desde el inicio.

Sin embargo, el panorama cambió por completo en la segunda mitad. Víctor Arteaga igualó el encuentro al minuto 57 con un zurdazo que devolvió la confianza al equipo capitalino. Apenas siete minutos después, Sebastián Córdova apareció dentro del área y conectó de cabeza un servicio de Rodrigo López para firmar el tanto de la remontada.

La derrota representó el primer tropiezo del torneo para Toluca, que llegaba con buen ánimo tras superar 2-0 al Guadalajara en la jornada inaugural. En contraste, Pumas celebró un triunfo de gran valor como visitante.

Mientras los universitarios festejaban sobre el césped, los aficionados trasladaron la emoción a internet. Las redes sociales se llenaron de bromas, imágenes y comparaciones que colocaron a Pumas y Toluca entre las principales tendencias del futbol mexicano durante la noche.

A continuación te dejamos algunos de los mejores MEMES del Pumas vs Toluca:

Y si Pachuca fue nuestro arabia saudita? pic.twitter.com/NnRs6vnrbQ — nyco (@nyckga) July 22, 2026