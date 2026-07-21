Gerardo Espinoza no ocultó su inconformidad con el arbitraje de Karen Hernández tras la derrota de Puebla por 2-1 ante Cruz Azul en el estadio Banorte. El estratega consideró que el trabajo de la silbante influyó en distintos momentos del encuentro y aseguró que hubo decisiones que inclinaron la balanza.

El técnico explicó que su molestia no se limita a una jugada puntual, sino a la suma de acciones que, a su juicio, condicionaron el desarrollo del partido. “Pasan muchas jugadas durante los partidos. Efectivamente, analícenlo. Contento de nuestra parte con el arbitraje. No se tiene que pitar solamente un penal en contra para que te sientas que la mano se va cargando”.

Espinoza profundizó en su análisis y señaló que las pequeñas decisiones también pesan dentro de un partido. “Hay pequeñas faltas, pequeñas situaciones que van incidiendo en que un equipo no logre salir de su área. Pasaron bastantes. No te quisiera decir una en específico, que no son lo que uno dice: ‘es una expulsión’, ‘es esto’ o ‘es lo otro’, pero todo va sumando y todo va haciendo que el equipo termine metido en su arco”.

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A pesar del resultado, el entrenador destacó la actitud de sus jugadores y dejó claro que el equipo debe sobreponerse a cualquier escenario. “Pero sabemos muchas condiciones. Lo que sí recalco a los muchachos es que tenemos que pelear y luchar a pesar de todas las circunstancias que tenemos en contra o adversas”.

Más allá de la derrota, Espinoza aseguró que el Puebla ya muestra un cambio de mentalidad y explicó cuál es el objetivo para el resto del Apertura 2026. El técnico busca que el equipo compita de la misma forma en cualquier cancha y deje atrás la imagen que ha cargado en torneos recientes.

“Cómo me gustaría verlo. Me gustaría verlo un equipo ordenado, un equipo intenso, un equipo progresivo, que en todas las canchas salga a ganar definitivamente, de una u otra manera; que se cambie esta mentalidad que hay en la institución y empezar a pelear de otra manera. Y me gustaría verlo, al final del torneo, metido en la parte alta, buscando, de una u otra manera, competir por algo”.

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En el tema de los refuerzos, el estratega fue claro al reconocer que el margen de maniobra es prácticamente nulo. “El cupo de extranjeros está lleno, está lleno. Entonces, ahí ya no podemos traer más gente. Si algo se llega a presentar, tendría que ser algo del mercado nacional, porque el extranjero está todo ya listo”.

Espinoza también aceptó que ni siquiera en el mercado mexicano existen opciones reales para fortalecer al plantel. “No se ha presentado ninguna otra oportunidad (del mercado mexicano). Aparte de, bueno, el plantel y la situación del club, en muchas ocasiones, o mayormente, no da para tener otras expectativas en ese sentido”. Con ese panorama, Puebla afrontará el resto del torneo con la plantilla actual.

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