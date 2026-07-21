Alexis Vega se burló y presumió a los aficionados de Chivas los títulos ganados con el Toluca

El pasado fin de semana empezó el torneo Apertura 2026 de la Liga MX y uno de los partidos más atractivos lo protagonizaron Chivas y Toluca en el estadio Akron, en el cual anotó uno de los goles del triunfo escarlata y se burló de los aficionados rojiblancos.

En redes sociales, trascendió un video en el cual el futbolista de los Diablos estaba listo para cobrar un tiro de esquina y los aficionados rojiblancos empezaron a insultarlo llamándolo "borracho".

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Desde su salida del Guadalajara, Alexis Vega no terminó en los mejores términos con la afición de las Chivas. En cada partido que se reencuentran, suele haber momentos polémicos como el que pasó este sábado pasado.

El atacante mexicano, que integró la Selección Mexicana que jugó el Mundial 2026, respondió a los insultos de la tribuna y se burló de los aficionados presumiéndoles un tatuaje en el cual lucen sus campeonatos obtenidos con el Toluca.

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