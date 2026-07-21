El recuerdo del último partido oficial de la Selección Mexicana todavía duele en los corazones de la afición, que se despidió de la Copa del Mundo al caer contra Inglaterra en octavos de final en el estadio Azteca. Desde entonces, Javier Aguirre dejó la dirección técnica del Tri y Rafa Márquez tomó su lugar.

Desde luego, hay mucha expectativa por el debut del Káiser al frente de la Selección Mexicana y por eso, a continuación te contamos las fechas y posibles rivales del Tri.

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De acuerdo con el calendario de la FIFA, será hasta el mes de septiembre cuando la Selección Mexicana vuelva a las canchas, ya que está programada una fecha de amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

México, que ya es uno de los cuatro países clasificados de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27, ya tiene su presencia asegurada en los Cuartos de Final, por lo que jugará partidos amistosos.

De acuerdo con FOX Sports, los rivales del Tri serán Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos.

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