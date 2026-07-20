Este lunes el Atlante "sacudió" el mercado de la Liga MX y anunció la llegada de su "bombazo", el portero colombiano David Ospina, quien fue parte de la selección cafetera en la reciente Copa del Mundo.

A sus 37 años, Ospina desembarca en el futbol mexicano después de haber jugado en equipos Arsenal, Napoli y Al Nassr, entre otros.

Lee también Sin Lionel Messi, con Ejército y orquesta, así llegó la Selección Argentina tras perder la final del Mundial 2026

"Recién desempacado de la Copa del Mundo 2026, ¡bienvenido al equipo del pueblo, David Ospina! Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante", publicó el equipo en redes sociales junto a una imagen animada del portero con el uniforme de los Potros.

Ospina viene de jugar en el Atlético Nacional de su país, y tendrá la responsabilidad de cuidar la portería azulgrana y unirse a nombres como Keylor Navas como los grandes porteros internacionales que militan en la Liga MX.

Si bien no hay fecha confirmada para su debut, se espera que debute en la jornada 3 frente al Cruz Azul en el estadio Banorte.

Lee también Mundial: ¿Cómo quedó la lista de máximos goleadores históricos del torneo después de 2026?