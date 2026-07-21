La Liga MX llega este martes 21 de julio con dos partidos en su cartelera que prometen emociones y muchos goles. Donde dos de los cuatro grandes verán actividad.

Además, tanto el Cruz Azul como el Toluca adelantaron estos partidos debido al campeón de campeones que jugarán ambos el próximo sábado.

El primer partido, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), será el regreso de La Máquina al estadio Banorte, cuando enfrente al Puebla.

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El equipo de Joel Huiqui viene de remontar épicamente ante San Luis (3-2), y buscará sumar sus primeros tres puntos como local en el Apertura 2026. Mientras que Puebla venció 1-0 a los Bravos de Juárez.

Cruz Azul en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

Al terminar, en punto de las 21:05, el Toluca recibe a los Pumas en el estadio Nemesio Diez, después de haber derrotado a domicilio a las Chivas.

Por su parte, los universitarios buscarán salir con vida después de caer en casa 0-3 ante Pachuca.

¿Dónde ver los partidos de Liga MX hoy?

Cruz Azul vs Puebla

Sede: Estadio Banorte

Horario: 7:00 pm

Transmisión: Streaming VIX.

Toluca vs Pumas

Sede: Estadio Nemesio Diez

Horario: 9:05 pm

Transmisión: Azteca 7