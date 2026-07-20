La eliminación de la Selección Mexicana en octavos de final del Mundial 2026 fue dolorosa para toda la afición tricolor, pero esa noche Javier Aguirre dejó un momento divertido que quedó inmortalizado en las redes sociales, tras insultar al futbolista inglés Anthony Gordon en pleno partido.

En todas partes del mundo, el video de Aguirre insultando al atacante de Inglaterra fue tomado con humor y se rieron con la actitud infantil del entrenador mexicano. Tal fue así, que el Vasco recibió un premio internacional por ese divertido momento.

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En una parodia de los Globos de Oro, Aguirre fue nominado -y ganó- al premio por "Mejor Actuación de un Entrenador".

El reconocimiento fue entregado por el famoso conductor inglés James Corden, que no pudo controlar la risa al recordar el "Fuck you, Gordon" del entrenador mexicano.

Sin embargo, Aguirre ofreció otro momento cómico. Como ganador del premio, mandó un video a los organizadores y además de mandar un mensaje a la afición mexicana, donde menciona con orgullo haber dirigido el Mundial, volvió a insultar a un inglés.

"Hola, soy Javier Aguirre. Gracias por este premio. Fue un honor ser el entrenador de la Selección Mexicana en esta última Copa del Mundo. Gracias a los fans que me han apoyado a lo largo de los años. ¡Viva México! y Fuck you, James", mencionó.

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