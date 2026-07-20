Este lunes la llegó a su país para festejar con toda su gente la obtención de la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Argentina en la gran final. Después de 16 años, la tan ansiada segunda estrella llegó; sin embargo, durante los festejos hubo un caso lamentable de burlas hacia Cristiano Ronaldo.

Después de realizar una caravana en la que los jugadores recorrieron Madrid encima de un autobús mientras saludaban a los miles de españoles que los recibieron, el fin del evento fue en la Plaza de Cibeles donde fueron presentados uno por uno en un escenario.

Allí, un presentador se burló del astro portugués antes de presentar a Yéremy Pino.

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"Le llamaban Cristiano Ronaldo, pero él sí que tiene un Mundial, el talento en el interior de la Selección, campeón de la Conference, el canarión de oro, nuestro campeón del mundo, Yéremy Pino", mencionó el presentador del evento.

En redes sociales el video fue viralizado por aficionados del Real Madrid que se quejaron por las burlas a su ídolo y por otros tantos del Barcelona, que festejaban dichos comentarios.

Cabe recordar que España eliminó a Portugal y a Cristiano Ronaldo de su último Mundial como jugador.

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