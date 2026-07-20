Con el Mundial de Norteamérica 2026 ya terminado, con España como campeón tras vencer a Argentina en gran Final, la espera de cuatro años vuelve a iniciar.

La edición de 2030 será completamente diferente a cualquier otra en la historia del futbol, pues llevará el torneo a tres continentes y seis países.

Lee también Mundial: ¿Cómo quedó la lista de máximos goleadores históricos del torneo después de 2026?

¿Cuándo será el Mundial 2030?

La Copa del Mundo de 2030 se disputará durante los meses de junio y julio. De acuerdo con el calendario previsto por la FIFA, los primeros partidos de la celebración del centenario se jugarán entre el 8 y 9 de junio de 2030, mientras que la ceremonia inaugural y los primeros partidos oficiales del torneo están programados para el 13 y 14 de junio.

La gran final está prevista para el domingo 21 de julio de 2030.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

Los principales anfitriones serán España, Portugal y Marruecos, países que albergarán la gran mayoría de los partidos de la competencia.

Sin embargo, el Mundial también tendrá una celebración especial en Sudamérica. Argentina, Paraguay y Uruguay recibirán un partido cada uno como parte de los festejos por los 100 años de la Copa del Mundo.

En total, la edición de 2030 conectará a Europa, África y Sudamérica, algo inédito en la historia del torneo.

Mundial 2030: ¿Cuándo y dónde se disputará la siguiente edición de la Copa del Mundo? FOTO: EFE

Un Mundial para celebrar los 100 años

La razón de esta distribución tan particular es que en 2030 se cumplirá un siglo del primer Mundial de la historia, celebrado en Uruguay en 1930.

Por ello, Montevideo tendrá un papel central en la celebración del centenario. Uruguay fue elegido para recibir el partido conmemorativo principal, mientras que Argentina y Paraguay también albergarán encuentros especiales.

Después de esos partidos, las selecciones involucradas viajarán a Europa y África para continuar con su participación en el torneo.

¿Qué selecciones ya están clasificadas?

Por su condición de anfitriones, España, Portugal y Marruecos tendrán su boleto asegurado. Lo mismo ocurrirá con Argentina, Uruguay y Paraguay, que participarán automáticamente por ser los países que recibirán los partidos de la celebración del centenario.