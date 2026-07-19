La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 concluyó con España como campeona tras vencer 1-0 a Argentina en tiempo extra, pero uno de los grandes protagonistas del torneo fue Kylian Mbappé.

El atacante francés cerró la competencia como máximo goleador con 10 tantos, cifra que le permitió conquistar la Bota de Oro y escribir una página especial en la historia del futbol mundial.

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Aunque Francia finalizó en el cuarto lugar, Mbappé firmó un campeonato sobresaliente al registrar 10 goles y cuatro asistencias.

Su actuación en el duelo por el tercer puesto resultó decisiva para quedarse con el reconocimiento individual, ya que marcó un doblete y colaboró con una asistencia en el emocionante revés de su selección por 6-4 frente a Inglaterra.

Hasta las semifinales, Lionel Messi compartía el liderato de goleo con ocho anotaciones y tenía ventaja en el criterio de desempate gracias a una asistencia adicional. Sin embargo, el argentino no logró participar con goles ni pases decisivos en la final frente a España, mientras que Mbappé aprovechó su última oportunidad para tomar distancia definitiva.

Con esta actuación, el delantero francés se convirtió en el primer futbolista que alcanza 10 goles en una sola Copa del Mundo desde que el alemán Gerd Müller consiguió la misma cantidad en México 1970.

Además, Mbappé elevó su cuenta personal a 22 anotaciones en Mundiales, una más que Messi, lo que lo coloca en los registros más importantes en la historia del certamen.

La tabla de goleadores quedó encabezada por Mbappé con 10 tantos, seguido por Messi con ocho. Erling Haaland y Jude Bellingham compartieron el tercer sitio con siete, mientras que Ousmane Dembélé y Harry Kane finalizaron con seis. Mikel Oyarzabal aportó cinco para la campeona España, mientras que Julián Quiñones, Sarr y Vinícius Júnior concluyeron con cuatro dianas.

¿Cómo terminó la tabla de goleo del Mundial 2026?