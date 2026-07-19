Lionel Messi se convierte en un mar de LÁGRIMAS tras perder la Final de la Copa del Mundo

La imagen de Lionel Messi con lágrimas en los ojos quedará como una de las postales más impactantes de la Final de la Copa del Mundo 2026.

El capitán de Argentina intentó ocultar sus emociones tras la derrota frente a España, pero el peso del momento terminó por romper la fortaleza del futbolista que marcó una época.

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Al concluir el encuentro, Messi recorrió con la mirada las tribunas mientras recibía el reconocimiento del público.

También saludó a los jugadores españoles que se acercaron para despedirse con respeto, en una muestra del enorme prestigio que construyó a lo largo de su carrera.

Durante varios minutos conservó la calma. Incluso buscó transmitir ánimo a sus compañeros, conscientes de que la ilusión de conquistar un nuevo campeonato mundial había quedado atrás.

¿Cómo fue el momento en que Messi rompió en llanto?

Sin embargo, el momento de recibir la medalla resultó demasiado difícil. Las cámaras captaron al argentino con los ojos llenos de lágrimas hasta que el llanto apareció de forma inevitable.

La derrota puso punto final a una historia de dos décadas en Copas del Mundo. Desde su debut, Messi convirtió el torneo más importante del planeta en su gran desafío deportivo. El sueño alcanzó la gloria en Qatar, aunque el deseo de cerrar su trayectoria con un segundo campeonato quedó inconcluso.

Lionel Messi llorando después de la final del Mundial pic.twitter.com/fHGq86gN29 — MT2 (@madrid_total2) July 19, 2026

El Mundial de Norteamérica también dejó cifras sobresalientes para el argentino. Alcanzó registros históricos en partidos disputados y minutos sobre el terreno de juego, aunque no consiguió la Bota de Oro. Ese reconocimiento terminó en manos de Kylian Mbappé, cuya capacidad goleadora volvió a marcar diferencias.

Argentina tampoco encontró respuestas en la Final. España dominó amplios lapsos del partido y resolvió el título durante la prórroga. Messi tuvo escasas oportunidades para cambiar el destino del encuentro y se despidió del escenario mundialista con tristeza, aunque también con un legado inmenso que difícilmente encontrará comparación en la historia del futbol.