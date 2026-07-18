La selección de Francia se despidió del Mundial 2026 con una derrota de 6-4 frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar, pero la jornada dejó un logro histórico para Kylian Mbappé.

El delantero francés marcó un doblete, llegó a 22 goles en Copas del Mundo y superó la marca de Lionel Messi, con 21 anotaciones.

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El atacante del Real Madrid también fortaleció sus opciones para conquistar un nuevo Botín de Oro.

Mbappé terminó la competencia con 10 tantos, dos más que Messi antes de la final entre Argentina y España.

Si nadie logra alcanzarlo, se convertirá en el primer futbolista que conquista ese reconocimiento en dos ediciones distintas del Mundial.

¿Qué dijo Kylian Mbappé tras sus anotaciones ante Inglaterra?

“Habría preferido no ser el máximo goleador de la historia y jugar el partido de mañana”, comentó el atacante.

El récord individual, sin embargo, no ocultó la frustración del conjunto francés, que perdió la posibilidad de disputar una tercera final consecutiva tras la eliminación sufrida ante España en semifinales.

Durante el duelo contra Inglaterra, Francia tuvo un inicio para el olvido. El equipo se marchó al descanso con un contundente 4-0 en contra. En la segunda parte apareció la reacción encabezada por Mbappé, quien descontó apenas iniciado el complemento y más tarde firmó su segundo tanto con un potente remate de zurda para establecer la nueva marca histórica. Bradley Barcola y Ousmane Dembélé también colaboraron con anotaciones, aunque el esfuerzo no bastó para evitar la derrota.

“Hubo dos mitades muy diferentes”, dijo Mbappé. “Durante la primera, puedo entender por qué algunas personas piensan que hicimos el ridículo y no le hicimos justicia a la camiseta. Yo diría, en cambio, que fuimos humanos — y no podemos permitirnos serlo. Estábamos completamente aturdidos, y ellos realmente nos despertaron de manera brusca”.

El delantero también dedicó unas palabras a Didier Deschamps, quien dirigió su último encuentro al frente de la selección francesa.

“Al final , no ganamos, y es una pena para el entrenador”, dijo Mbappé. “La primera mitad da la impresión de que le fallamos — no es en absoluto como queríamos que se sintiera. Este partido no va a empañar el legado de Didier Deschamps”.