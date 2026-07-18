La selección de Inglaterra concluyó su participación en la Copa del Mundo 2026 con una victoria espectacular sobre Francia por 6-4 para quedarse con el tercer lugar. Sin embargo, el resultado no alcanzó para borrar la decepción que dejó la eliminación en semifinales frente a Argentina, según reconoció Bukayo Saka al finalizar el encuentro.

El extremo inglés, autor de tres goles ante los franceses y elegido como el mejor futbolista del partido, aseguró que el equipo todavía carga con la tristeza por haber quedado fuera de la pelea por el título.

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"No creo que nada pueda aliviar el dolor que sentimos la otra noche. Esa derrota realmente duele, seré honesto. Pero sí, lo de hoy consistía simplemente en ser profesionales, terminar con fuerza", expresó Saka.

El atacante señaló que Inglaterra buscará transformar esa frustración en una fuente de motivación para los próximos desafíos internacionales, con la Eurocopa 2028 como el gran objetivo.

El torneo continental tendrá su final en Londres, un escenario que representa una oportunidad especial para la generación actual.

Además del resultado, Inglaterra alcanzó su mejor actuación en una Copa del Mundo desde 1966, año en que conquistó el único campeonato mundial de su historia.

Saka también destacó la oportunidad de disputar el último compromiso del torneo y el significado personal de su actuación.

"Estaba feliz de jugar, simplemente sumar más minutos y disfrutar del último partido del Mundial. Solo ocurre cada cuatro años y, sí, estoy feliz por lo que he aportado, va directo a los libros de historia", comentó.

El duelo frente a Francia también quedó marcado por su intensidad ofensiva. Los diez goles representaron la mayor cantidad en un partido mundialista desde España 1982. Para Saka, el ambiente fue distinto al de las semifinales.

"En la semifinal hay demasiada presión. En este partido había mucha menos. Además, presentamos una alineación diferente, por lo que hubo muchos factores distintos y rendimientos diferentes", sentenció.