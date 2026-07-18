España sueña con conquistar el Mundial, y uno de los futbolistas que más admiración ha despertado es Marc Cucurella. El lateral izquierdo se ha convertido en uno de los símbolos de La Furia Roja por su rendimiento defensivo, entrega absoluta, así como por su inconfundible cabello rizado.

Detrás de ese carácter e inconfundible melena existe una historia que comenzó el 22 de julio de 1998 en Alella, Barcelona. Formado en las inferiores del Espanyol y posteriormente en La Masía del Barcelona, Cucurella construyó su carrera paso a paso. Después de una breve aparición con el equipo culé, encontró continuidad en el Eibar y más tarde en el Getafe

En 2021 dio el salto a la Premier League con el Brighton y un año después fichó por el Chelsea. Su evolución tuvo una nueva recompensa durante este Mundial 2026, cuando el Real Madrid oficializó su incorporación por una cifra cercana a los 60 millones de euros.

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Cucurella disputó los siete encuentros del Mundial 2026. Ningún atacante consiguió superarlo en el uno contra uno durante todo el campeonato, incluidos los de Portugal, Bélgica y Francia.

Su rendimiento también ha cautivado a José Mourinho. Según las palabras del luso, Cucurella destaca por ser un "guerrero, fuerte físicamente, no se rinde, intenso y con mentalidad ganadora".

Sin embargo, el desafío más importante de Marc no aparece en los estadios. En casa lo espera Mateo, su hijo mayor, quien fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El futbolista ha reconocido que ningún título puede compararse con los pequeños logros de su hijo. Cada palabra nueva, cada gesto de comunicación y cada avance en su desarrollo tienen un valor que supera cualquier triunfo en el terreno de juego.