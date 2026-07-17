A pocos días de la Final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, una historia publicada antes del arranque del torneo despertó la curiosidad de miles de aficionados y se convirtió en tendencia en redes sociales por una sorprendente coincidencia con el duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

El libro infantil The World's Game, que salió a la venta el 2 de junio, presenta un encuentro entre España y Argentina en la Final de la justa mundialista que concluye con el triunfo de la selección española.

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Lo llamativo es que la obra apareció varios días antes del inicio del Mundial, cuando nadie conocía el camino que seguirían ambas selecciones hasta el partido decisivo.

La obra fue escrita por Yamile Saied Méndez e ilustrada por Andrés Landazábal.

En sus páginas aparecen personajes con rasgos que recuerdan a figuras como Lionel Messi, Lamine Yamal y Marc Cucurella, protagonistas de la Final que ahora concentra la atención del planeta.

Tras la clasificación de ambas selecciones al duelo por el título, diversas imágenes del libro comenzaron a circular en plataformas digitales.

Muchos usuarios calificaron la historia como una sorprendente predicción, mientras otros consideran que solo se trata de una llamativa casualidad que cobró relevancia gracias al desarrollo del torneo.

This woman found a children's book that predicted Spain would beat Argentina in the World Cup final 2-1



The World's Game by Argentine-American author Yamile Saied Méndez was published June



Scary if it turns out to be right on the money



Writer: Ianpic.twitter.com/WKl2PFsy7G — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

La publicación logró captar la atención de cientos de aficionados de todo el mundo y añadió un ingrediente especial a la expectativa que rodea la Final.

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey albergará el esperado enfrentamiento entre dos potencias del futbol mundial. España aspira a conquistar el segundo campeonato de su historia, mientras Argentina buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y alcanzar su cuarta estrella, en un partido que promete escribir un nuevo capítulo inolvidable.