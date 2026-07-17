La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que acudirá este domingo a la final de la Copa del Mundo, que se disputará en las afueras de Nueva York, luego de recibir una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La mandataria informó sobre su decisión durante un encuentro con medios de comunicación y explicó que aceptó la invitación por tratarse de un gesto personal del mandatario estadounidense, con quien ha mantenido comunicación en diversas ocasiones desde el inicio de su administración.

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"Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos", dijo la mandataria a la prensa.

El viaje marcará la presencia de Sheinbaum en el evento deportivo más importante del planeta, después de que no asistiera a los encuentros celebrados en territorio mexicano durante el torneo. México compartió la organización de la Copa del Mundo con Estados Unidos y Canadá.

Les confirmo. La presidenta Claudia Sheinbaum viajará a NY, por invitación de Donald Trump, a la final del Mundial 2026.



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La final enfrentará a las selecciones de España y Argentina en un partido que reunirá a miles de aficionados y a diversas figuras políticas internacionales. Entre los asistentes también estará el primer ministro canadiense, Mark Carney, según confirmó la propia presidenta mexicana.

La reunión entre Sheinbaum y Trump ocurre en un contexto de relevancia para la relación bilateral.

Ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre diversos temas, entre ellos la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, además de asuntos relacionados con la seguridad y el combate al crimen organizado.

Este encuentro también representará el segundo cara a cara entre ambos mandatarios. La primera ocasión ocurrió en diciembre de 2025, cuando coincidieron en Washington D.C. durante el sorteo oficial del Mundial. Ahora volverán a encontrarse en el escenario de la gran final del torneo.