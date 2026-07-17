España y Argentina disputan la final más valiosa en la historia de la Copa del Mundo, con una bolsa de premios sin precedentes para selecciones y clubes.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo rey del futbol mundial, también entregará el mayor premio económico que haya recibido un campeón en la historia del torneo.

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La cifra representa un nuevo récord para la FIFA y supera con amplitud los premios entregados en ediciones anteriores.

¿Cuánto dinero recibirá el campéon de la Copa del Mundo 2026?

España y Argentina buscarán levantar el trofeo el próximo domingo en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, con una recompensa de 50 millones de dólares para el vencedor.

El campeón obtendrá ocho millones de dólares más de lo que recibió Argentina tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 y veinte millones adicionales respecto al monto que ganó España cuando consiguió su histórico título en Sudáfrica 2010.

¿Cuánto ganarán las selecciones que participaron en el Mundial 2026?

El incentivo económico también alcanza al equipo que termine en el segundo lugar.

El subcampeón recibirá 33 millones de dólares, mientras que la selección que concluya en la tercera posición obtendrá 29 millones. El cuarto lugar asegurará un ingreso de 27 millones de dólares.

Sin embargo, las ganancias para las federaciones comenzaron desde mucho antes del silbatazo inicial.

La FIFA aprobó un incremento del 15 por ciento en el programa de distribución económica para las 48 selecciones participantes, decisión que tomó durante la reunión del Consejo celebrada el 28 de abril en Vancouver, Canadá.

Como parte de este esquema, cada federación recibió 10 millones de dólares por conseguir su clasificación al torneo. A esa cantidad se añadieron 2.5 millones destinados a la preparación de los equipos, además de apoyos para cubrir gastos de las delegaciones y boletos de viaje.

En conjunto, cada participante aseguró alrededor de 16 millones de dólares antes de disputar un solo partido.

El impacto financiero del Mundial también beneficia a los clubes que aportan futbolistas a las selecciones nacionales.

La FIFA entrega alrededor de 11 mil euros por cada día que un jugador permanece concentrado con su representativo nacional. Gracias al elevado número de convocados, clubes como el Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y el Barcelona, con ocho, figuran entre las instituciones que mayores ingresos obtuvieron gracias a esta edición del torneo.