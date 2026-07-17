La final del Mundial 2026 esta a solo dos días de jugarse y las casas de apuestas tienen a su favorito para levantar el trofeo en el MetLife Stadium: España.

De acuerdo con las cuotas mostradas para el partido, la selección española aparece con +140, mientras que Argentina paga +233.

El empate se encuentra en +200. En términos simples, las apuestas colocan a La Roja por encima de la Albiceleste antes de la gran final.

Lee también Cabo Verde, la única selección que no perdió en 90 minutos ante España y Argentina

Y aunque la diferencia no es abismal, sí refleja la percepción que existe alrededor de ambas selecciones.

España llega con el cartel de favorita después de superar una fase final en la que ha mostrado un futbol de alto nivel, mientras que Argentina alcanzó la final después de eliminar a Inglaterra en una semifinal que tuvo que remontar.

Pau Cubarsí acerca de avanzar con España a la final del Mundial 2026: “El sueño sigue vivo” / FOTO: Imago7

La Albiceleste, además, llega con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022. Sin embargo, en esta ocasión tendrá que hacerlo ante una España que, al menos para las casas de apuestas, parte con una ligera ventaja para convertirse en la nueva campeona del mundo.

El duelo será mucho más que una final entre dos selecciones históricas. España busca conquistar nuevamente el mundo después de su título en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina quiere sumar otro campeonato a su historia y confirmar que sigue siendo una de las grandes potencias del futbol mundial.

Lionel Messi en festejo, tras avanzar con la selección de Argentina a la final del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Por ahora, los números ponen a España por delante. Pero si algo ha demostrado el Mundial 2026 es que las apuestas pueden marcar un favorito, aunque el trofeo se decide dentro de la cancha.