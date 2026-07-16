La posibilidad de que Argentina conquiste la Copa del Mundo de 2026 ha reavivado una conversación histórica en el futbol internacional.

De lograr el título, la Albiceleste no sólo sumaría una nueva estrella a su escudo, sino que también pondría fin a una larga espera de más de seis décadas sin un bicampeón mundial consecutivo, una hazaña reservada para muy pocas selecciones en la historia.

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El último equipo que logró defender con éxito su corona fue Brasil. Liderada por figuras legendarias como Pelé, la selección sudamericana conquistó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, estableciendo una marca que ninguna otra nación ha podido igualar desde entonces.

A lo largo de los años, varias selecciones estuvieron cerca de alcanzar esa proeza, pero se quedaron en el intento. Argentina, por ejemplo, ganó el Mundial de México 1986, pero perdió la final de Italia 1990 ante Alemania.

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Más recientemente, Francia llegó como campeona vigente a Qatar 2022 tras conquistar Rusia 2018, aunque terminó cayendo en una dramática final frente al conjunto argentino.

Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene la oportunidad de escribir una página dorada en la historia del futbol. Con una generación que ha sabido combinar experiencia y juventud, Argentina buscará convertirse en apenas la tercera selección capaz de conquistar dos Mundiales consecutivos, algo que parecía inalcanzable.