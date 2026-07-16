Para Keylor Navas la disputa por el título de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 entre España y Argentina va a ser “lindísima” porque se enfrentan dos equipos “de gran nivel”.

“Para los que nos gusta el futbol, es una final increíble, no es casualidad las dos selecciones que han llegado. Va a ser un partido donde no puedo dar a ninguno como favorito; una final es una final y es muy difícil [decidir]”, expresó.

Con la experiencia de haber jugado en los dos países, el portero compartió su análisis de cara al encuentro del próximo domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

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“España no empezó tan bien, después fue mejorando y pasó por encima de sus rivales. Argentina tuvo algunos partidos en tiempos extra, tuvo remontadas y eso habla mucho del carácter, de la unión que tienen y las ganas que tienen de ganar”, detalló.

A pesar de que considera que la balanza no se inclina para ningún lado, el tres veces mundialista con Costa Rica (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) señaló que La Albiceleste tiene un plus sobre La Roja.

“Si tuviera que decir a algún favorito… Argentina tiene a Lionel Messi, eso puede marcar la diferencia en un partido, pero nunca se sabe, los partidos hay que jugarlos y ojalá que gane el mejor”, añadió.

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Respecto a lo que La Pulga está logrando a sus 39 años, la leyenda del Real Madrid afirmó que no le “extraña” porque tuvo el “privilegio” de convivir con él en el Paris Saint-Germain.

“A mí no me sorprende nada, tuve la oportunidad de estar con él, es un ejemplo a seguir, no sólo es su talento, es su carácter, disciplina, fe de creer que puede seguir haciendo las cosas sin importar la edad y demostrar que quiere ser el mejor. La edad es, solamente, un número; puede llegar a 40 o 41 y jugando de la manera”, manifestó.

El Halcón tico resaltó que Lionel Messi ha conseguido, prácticamente, todo por la constancia que ha demostrado “durante toda su carrera” y lamentó que esta sea su última participación en la Copa del Mundo.

“Tuve la oportunidad de estar con él en el día a día y de verlo jugar. Es un futbolista profesional, se cuida, se esfuerza y trabaja diario, no hay casualidad en la vida. [Debemos] estar muy agradecidos de ver a un monstruo jugar, es de otro tipo de nivel, de los que salen muy poco; ojalá tuviera menos edad o los Mundiales de jugaran en menos años”, valoró Keylor Navas.