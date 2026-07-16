La Final de la Copa del Mundo de 2026 ha generado una enorme expectativa entre los aficionados de todo el planeta.

El duelo entre España y Argentina definirá al campeón de la edición más ambiciosa en la historia del torneo y ha provocado que figuras de distintos ámbitos del deporte compartan sus opiniones sobre quién terminará levantando el trofeo más deseado del futbol mundial.

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Aprovechando el receso en sus compromisos deportivos, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez fue cuestionado sobre el encuentro y no dudó en compartir su visión sobre el choque que reunirá a varias estrellas.

Aunque admitió sentir simpatía por el estilo de juego que ha mostrado la selección española bajo la dirección de Luis de la Fuente, Pérez aseguró que tendrá una atención especial en lo que ocurra con Argentina y, particularmente, con Lionel Messi, a quien considera una de las máximas leyendas en la historia del deporte.

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"La verdad es que con España tengo una conexión muy grande, paso un buen tiempo ahí en familia todos los años, tengo mucho cariño por España. Y por Argentina también con Messi, el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo ganar. Es difícil escoger a uno, quien sea el ganador va a ser un muy bien ganador",mencionó.