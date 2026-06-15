Pasado mañana, en el estadio Guadalajara, la Selección Mexicana buscará su primera victoria fuera de la Ciudad de México dentro de una Copa del Mundo.

Este, el de 2026, es el tercer Mundial que alberga México y, en las dos anteriores ocasiones que el Tricolor jugó fuera del Estadio Azteca, no consiguió ganar. En 1970 y 1986, salir de la capital significó la debacle.

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En México 1970, después de una fase de grupos invicta, con cinco puntos, los octavos de final los disputaron en Toluca y sucumbieron (4-1) ante la selección de Italia.

Después de 16 años, el Tricolor también avanzó de manera invicta con cinco puntos, disputó la siguiente instancia en el Coloso de Santa Úrsula y eliminó (2-0) a Bulgaria. La ronda de cuartos se efectuó en el Universitario de Nuevo León y, después de un empate sin goles, Alemania lo echó desde los 11 pasos (4-1).

La Selección de Javier Aguirre ya terminó con la malaria de no ganar en un duelo inaugural; ahora, ante Corea del Sur, toca conseguir el primer triunfo fuera de la Ciudad de México en una Copa del Mundo.

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