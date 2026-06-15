Este jueves la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con la esperanza de sumar tres puntos que los coloquen como líderes en solitario del sector A. Afortunadamante para el Tri, la historia está de su lado, ya que en los cruces previos en Copa del Mundo, el resultado final fue favorable para los aztecas.

El partido será en el estadio Guadalajara, hogar de las Chivas, y marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que México juegue un partido de Copa del Mundo en territorio tapatío.

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Estos equipos de Corea del Sur y México no son desconocidos, ya que en septiembre del año pasado se enfrentaron en un partido amistoso. Esa vez el resultado final dejó un empate (2-2) con goles de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, por parte del conjunto azteca, mientras Son Heung-Min y Oh Hyeon-Gyu anotaron para los asiáticos.

En Mundiales, el historial está a favor de México, con dos victorias en los dos enfrentamientos que comparten.

¡Esto es lo que nos hace únicos! 💚



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Por @RustyAngello 🖌️ pic.twitter.com/zLcCejLHF2 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 13, 2026

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ANTECEDENTES MÉXICO VS COREA DEL SUR EN COPA DEL MUNDO

Francia 1998 (Fase de Grupos - Grupo E)

Resultado: México 3-1 Corea del Sur

¿Qué pasó en el partido?: La primera vez que México enfrentó a Corea del Sur en un Mundial fue el 13 de junio de 1998 en Lyon, Francia. Los Tigres de Asia se adelantaron en el marcador con un gol de Ha Seok-ju, pero el "Tri" remontó con goles de Ricardo Peláez y un doblete de Luis "El Matador" Hernández.

Rusia 2018 (Fase de Grupos - Grupo F)

Resultado: Corea del Sur 1-2 México

¿Qué pasó en el partido?: Este partido se jugó el 23 de junio de 2018 en Rostov del Don, Rusia, y México ganó gracias a los goles de Carlos Vela y Javier "Chicharito" Hernández. La estrella surcoreana, Son Heung-min, anotó el gol del honor para Corea del Sur.

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