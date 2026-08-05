Desde 2007, Santos Laguna promueve el programa de responsabilidad social llamado Guerreros de Corazón, que ha impulsado más de mil 200 iniciativas en beneficio de la comunidad, haciendo parte a los integrantes del equipo varonil y femenil, así como colaboradores, aficionados, patrocinadores y aliados.

Hoy festejan 19 años de este programa de responsabilidad social que tiene como lema "Ganar Sirviendo".

A través de un comunicado, los Guerreros presumen que "a lo largo de casi dos décadas, jugadores y jugadoras, cuerpos técnicos, colaboradores, patrocinadores, socios comerciales, aliados estratégicos y aficionados han unido esfuerzos para impulsar iniciativas que utilizan la fuerza del futbol como vehículo para generar un impacto positivo en la sociedad".

En dicho comunicado, aseguran que gracias a este programa hubo 251 mil 780 beneficiarios, 13 mil 939 voluntarios, 123 mil 095 horas de voluntariado acumuladas por jugadores, colaboradores, aficionados y aliados, mil 203 actividades realizadas en beneficio de la comunidad, 4 ludotecas instaladas en espacios comunitarios, 131 mil 680 peluches y balones entregados a niñas y niños y 45 Refuerzos de Lujo.

Este último apartado de "refuerzos de lujo", hace referencia a la actividad en la que "cada temporada se selecciona a un niño, niña o joven con alguna discapacidad o que se encuentra en situación vulnerable para convertirse, durante un año, en embajador de protocolo en los partidos de Liga MX y participar en diferentes experiencias junto al club".

Santos refuerza la idea de que "el futbol tiene el poder de inspirar, unir y transformar vidas" y su programa Guerreros de Corazón lo demuestra.