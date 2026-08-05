Esta noche se llevaron a cabo los primeros seis partidos de la Leagues Cup 2026, donde los equipos de la Liga MX juegan por el orgullo contra sus rivales de la Major League Soccer (MLS), y la jornada terminó con dos victorias de los equipos mexicanos.

Tigres y Atlante sufrieron para amarrar sus primeros triunfos del torneo; los primeros lo hicieron por la vía del punto penal, mientras los Potros lo lograron en los 90 minutos.

Lee También Pumas es humillado por Charlotte FC en su presentación en la Leagues Cup 2026

Los regiomontanos, ya sin Guido Pizarro como director técnico, abrieron el marcador frente al Real Salt Lake temprano en el partido gracias a un gol de Juan Brunetta (6'), pero el gol de Pablo Ruiz (16') llevó el partido a los penales. Ahí, los felinos vencieron por 6-5.

A la misma hora, los dirigidos por Miguel Herrera enfrentaron al Vancouver Whitecaps, y con un impresionante gol de Julio, lograron sellar la victoria en tiempo regular.

Los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Pumas fue humillado por Charlotte FC (0-3); Juárez venció al Minnesota United (2-1); Atlas sufrió la derrota contra el Columbus Crew (1-3) y Pachuca cayó por el mismo marcador ante Cincinnati.