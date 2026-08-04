Leagues Cup 2026: Charlotte FC vs Pumas EN VIVO – Jornada 1

Todo está listo para que se dispute el tecer partido de la Leagues Cup 2026.

Charlotte FC se enfrenta a los Pumas en el Bank of America Stadium, con el objetivo de comenzar con el pie derecho su participación en la sexta edición del torneo.

El certamen en el que compiten los clubes de la Major League Soccer (MLS) y los de la Liga MX acaba de iniciar, por lo que es importante sumar de a tres.

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El equipo de las Carolinas llega a este compromiso tras haber perdido (2-1) con el Chicago Fire el sábado 1 de agosto en la Temporada 2026 de la MLS.

De momento, el conjunto de Estados Unidos se encuentra ubicado en el lugar número siete de la tabla, con 25 unidades.

De permanecer así, la escuadra de Dean Smith lograría clasificar a los Play-Offs para intentar pelear por el título de la Liga estadounidense.

Por su parte, los Pumas viene de humillar (1-5) al FC Juárez en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Charlotte FC vs Pumas

Cool, calm, and collected from Tyger 🙂‍↕️ pic.twitter.com/BhAf191hSV — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 5, 2026

TYGER FROM THE SPOT 💥 pic.twitter.com/S37iv9yATM — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 5, 2026

Turning heads and scoring headers 😏 pic.twitter.com/3WCG9WflMx — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 5, 2026

#LeaguesCup2026

⏱ 45’ I 👑 Charlotte 1 🆚 0 🐾 Pumas



Inicia la parte complementaria en Charlotte

¡Dale, Pumas! 👊#SiemprePumas pic.twitter.com/t1u9YDH4lJ — PUMAS (@PumasMX) August 5, 2026

The Leagues Cup Phase One match between Charlotte FC vs Pumas will now kick off at 9:22 PM ET.#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/TWBLxEvUe0 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 5, 2026

Due to safety considerations resulting from inclement weather and forecasted thunderstorms in the Charlotte area, Leagues Cup announced that the Phase One match between Charlotte FC and Pumas, has been delayed. Stay tuned for more information. #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/lf6XL3rcan — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 5, 2026

Our Leagues Cup lineup 🫡 pic.twitter.com/a0e8obiAYV — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 4, 2026