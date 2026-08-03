Este martes 4 de agosto se llevará a cabo la primera jornada de la Leagues Cup 2026, en la que los equipos de la Liga MX y MLS se volverán a enfrentar por el orgullo de la región, en un torneo que hasta ahora, ha sido dominado por los clubes estadounidenses.

Una vez más, los reflectores y gran parte del "morbo" que envuelve a este torneo giran en torneo a la figura de Lionel Messi y los equipos mexicanos a los que enfrentará.

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ASÍ LE HA IDO A LIONEL MESSI CONTRA EQUIPOS DE LA LIGA MX

En un total de 9 partidos contra equipos mexicanos, Messi tiene cuatro goles anotados. Sin embargo, sólo un equipo, los Rayados de Monterrey, lograron vencer al astro argentino. A continuación, te presentamos la lista completa de partidos amistosos y oficiales que el ocho veces ganador del Balón de Oro jugó contra representantes de la Liga MX.

09/08/2006 | América 4-4 Barcelona | Amistoso Internacional

08/08/2009 | Chivas 1-1 Barcelona | Amistoso Internacional

16/12/2009 | Barcelona 3-1 Atlante | Mundial de Clubes

18/08/2014 | Barcelona 6-0 León | Torfeo Joan Gamper

21/07/2023 | Inter Miami 2-1 Cruz Azul | Leagues Cup 2023

10/04/2024 | Monterrey 3-1 Inter Miami | Concacaf Champions Cup

18/01/2025 | Inter Miami 2-2 América | Amistoso Internacional

29/07/2025 | Inter Miami 2-1 Atlas | Leagues Cup 2025

02/08/2025 | Inter Miami (5) 2-2 (4) Necaxa | Leagues Cup 2025 (Salió lesionado)

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¿QUÉ EQUIPOS MEXICANOS ENFRENTARÁN A LIONEL MESSI EN LEAGUES CUP?

El primer partido del Inter Miami en esta edición de la Leagues Cup será contra el Atlético de San Luis, el miércoles 5 de agosto a las 17:30 horas; después, enfrentará a su único verdugo, los Rayados de Monterrey, el sábado 8 de agosto a las 18:00 horas; finalmente, se medirá contra el León el miércoles 12 de agosto a las 17:30 horas.

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