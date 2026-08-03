La Leagues Cup 2026 levanta el telón este martes 4 de agosto con el arranque de un torneo que vuelve a enfrentar a los clubes de la Liga MX y la MLS en busca del título y de boletos para la Concacaf Champions Cup 2027.
En esta edición, los 18 equipos del futbol mexicano competirán ante 18 escuadras de Estados Unidos y Canadá bajo un formato renovado, en el que cada club disputará tres partidos frente a rivales de la liga opuesta antes de la fase de eliminación directa.
La actividad de la primera jornada comenzará con seis encuentros que prometen poner a prueba a los representantes mexicanos desde el primer día, con duelos atractivos como el debut de Pumas, Tigres, Pachuca, Atlas, FC Juárez y Atlante.
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La primera jornada del certamen internacional comienza este martes 4 de agosto, con seis partidos en la cartelera. A continuación, te contamos por dónde se van a transmitir.
¿Por dónde ver la Leagues Cup 2026?
FC Cincinnati vs Pachuca
- Horario: 17:45 horas (tiempo del centro de México
- Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)
Columbus Crew vs Atlas
- Horario: 17:45 horas
- Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)
Charlotte FC vs Pumas
- Horario: 18:00 horas
- Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)
Minnesota United vs FC Juárez
- Horario: 18:30 horas
- Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)
Tigres UANL vs Real Salt Lake
- Horario: 20:00 horas
- Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)
Vancouver Whitecaps vs Atlante
- Horario: 20:30 horas
- Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass) y Claro Sports