La Leagues Cup 2026 levanta el telón este martes 4 de agosto con el arranque de un torneo que vuelve a enfrentar a los clubes de la Liga MX y la MLS en busca del título y de boletos para la Concacaf Champions Cup 2027.

En esta edición, los 18 equipos del futbol mexicano competirán ante 18 escuadras de Estados Unidos y Canadá bajo un formato renovado, en el que cada club disputará tres partidos frente a rivales de la liga opuesta antes de la fase de eliminación directa.

La actividad de la primera jornada comenzará con seis encuentros que prometen poner a prueba a los representantes mexicanos desde el primer día, con duelos atractivos como el debut de Pumas, Tigres, Pachuca, Atlas, FC Juárez y Atlante.

Lee también UEFA amenaza a FIFA con poner fin a la presidencia de Infantino por plan fallido de vender el Mundial

La primera jornada del certamen internacional comienza este martes 4 de agosto, con seis partidos en la cartelera. A continuación, te contamos por dónde se van a transmitir.

¿Por dónde ver la Leagues Cup 2026?

FC Cincinnati vs Pachuca

Horario: 17:45 horas (tiempo del centro de México

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Columbus Crew vs Atlas

Horario: 17:45 horas

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Charlotte FC vs Pumas

Horario: 18:00 horas

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Minnesota United vs FC Juárez

Horario: 18:30 horas

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Tigres UANL vs Real Salt Lake

Horario: 20:00 horas

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

Vancouver Whitecaps vs Atlante