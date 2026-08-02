Este América todavía está lejos de su mejor versión y no da indicios de que pronto le alcance, pero es un equipo que con poco ha hecho mucho en este inicio de torneo.

Con poco futbol, pero con efectividad, el equipo de Guillermo Almada derrotó (3-0) al Santos en el estadio Banorte y sumó tres puntos que lo meten en la lucha por la parte alta de la tabla. Además, mantiene su invicto luego de las primeras tres jornadas.

Con un gol de vestidor de Henry Martin (2'), la escuadra azulcrema se fue al frente en el marcador. El Coloso de Santa Úrsula explotó con la anotación de La Bomba. Sin embargo, a lo largo de los primeros 45 minutos, los Guerreros fueron mejores que las Águilas, pero se toparon con la figura de Rodolfo Cota.

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¡Goooool de vestidor! ⚽️



Henry Martín consigue la ventaja para el América en el segundo minuto del partido 🔥



🦅 América 1️⃣➖0️⃣ Santos ⚔️ pic.twitter.com/X7JzqcHprx — De10Sports (@De10Sports) August 2, 2026

El experimentado portero mexicano salió en plan grande y evitó la caída de su marco en más de una ocasión.

Fue la principal figura azulcrema de la tarde. Al menos, el realizó cuatro estupendas atajadas. El conjunto de Renato Paiva no pudo reflejar en el marcador su superioridad y pagó las consecuencias.

Para la segunda mitad, Guillermo Almada realizó modificaciones y el América se vio mucho mejor.

El cambio en su esquema táctico y los ingresos de Israel Reyes, Kevin Álvarez y Brian Rodríguez fueron la solución a la inoperancia de las Águilas en el primer tiempo.

El Rayito se recuperó de su lesión, volvió a ser convocado, sumó sus primeros minutos en el torneo y se hizo presente para ampliar el marcador.

¡Goooooool de Brian Rodríguez! ⚽️



El Rayito reaparece con el América y marca su primera anotación en el Apertura 2026 ⚡️🇺🇾 pic.twitter.com/Ng6IE6qpuc — De10Sports (@De10Sports) August 3, 2026

El extremo uruguayo apenas tenía apenas estaba por cumplir tres minutos sobre el terreno de juego cuando marcó un golazo (72'), que sirvió para que los de Coapa sellaran el triunfo en casa.

Sin ser nada atractivo, pero sí efectivo, el equipo de Guillermo Almada sumó un nuevo triunfo en el torneo. Tres puntos más que valiosos para ganar confianza antes del parón por la Leagues Cup.

El América no termina por convencer, pero ya está en la pelea por la cima de la clasificación. Lujos que sólo este equipo se pueda dar.