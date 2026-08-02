Una de las mejores historias que dejó el Mundial de Norteamérica 2026 fue claramente la de Vozinha, portero de Cabo Verde que brilló ante los mejores jugadores del planeta con 40 años de edad.

Gracias a sus actuaciones, el guardameta fue contratado por el Colo Colo, equipo con historia en el futbol chileno, y los aficionados, ya le hicieron sentir sus ganas de verlo en la cancha.

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En redes sociales, circularon videos de este domingo 2 de julio cuando Vozinha pisó por primera vez tierras chilenas para firmar su contrato con el equipo de la liga de Chile.

Las imágenes muestran a cientos de aficionados gritando emocionados por el arribo del cancerbero, quien se detenía a saluda a quienes podía, mientras era escoltado ya sea en camionetas o por personales de seguridad.

🤯🇨🇱🇨🇻 ASÍ RECIBEN A VOZINHA EN CHILE. pic.twitter.com/FPdUiY7huQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 3, 2026

Se ha reportado que Vozinha, de 40 años de edad, ganará un sueldo hasta 11 veces mayor que en su anterior equipo. Gracias a la calidad que mostró con su selección, se ganó una nueva oportunidad que lo favorece tanto futbolística, como económicamente.

Con Cabo Verde, llegó hasta los 16avos de final, luego de clasificar en un grupo con Uruguay y España, para que eventualmente perdiera con Argentina en tiempos extra (3-2).