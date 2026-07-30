Osmar Olvera llegó a República Dominicana con la responsabilidad de responder a las expectativas que lo acompañan desde hace tiempo. Considerado una de las grandes figuras de los clavados mexicanos y un atleta acostumbrado a competir en la élite mundial, el capitalino no tardó en demostrar por qué es uno de los nombres llamados a marcar el futuro del deporte nacional al conquistar su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El mexicano exhibió su calidad en la final de trampolín de un metro, una prueba que dominó de principio a fin gracias a la precisión y dificultad de sus ejecuciones. Tras completar sus seis saltos, Olvera acumuló 430.85 puntos para quedarse con la victoria y provocar una sonora ovación en el Complejo Acuático Juan Pablo Duarte, donde los aficionados reconocieron una actuación prácticamente impecable.

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La celebración fue doble para la delegación tricolor. Juan Celaya también tuvo una destacada participación y logró subir al podio con la medalla de bronce, permitiendo que México colocara a dos de sus representantes entre los mejores de la competencia. La plata quedó en manos del colombiano Luis Uribe, quien intentó mantenerse cerca del ritmo impuesto por Olvera, aunque sin éxito.

Con la presea dorada colgada al cuello y el Himno Nacional Mexicano resonando en el recinto, el campeón no ocultó su emoción. Apenas concluyó la ceremonia de premiación, se dirigió a las tribunas para compartir el momento con su familia, consciente de haber alcanzado una meta especial dentro de su carrera deportiva.

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"Era la medalla que me hacía falta. El trampolín de un metro tiene su chiste, es más complicado porque hay menos espacio... pero logramos el objetivo", mencionó en entrevista posterior.