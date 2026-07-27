El próximo 29 de julio se estrena en todos los cines la nueva película de Spiderman: Un nuevo día, y como suele suceder, los protagonistas de la película hicieron una gira de medios en la que convivieron con distintas celebridades para promocionar el film. Leyendas del deporte como Lionel Messi, y el exportero mexicano Jorge Campos, fueron parte de la publicidad y que protagonizaron momentos inolvidables con Tom Holland, que interpreta a Peter Parker.

En un video publicado en redes sociales, Campos compartió cómo fue el encuentro con Holland, a quien le regaló una réplica de su icónico jersey multicolor que utilizó en el Mundial de Estados Unidos 1994.

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"Mucho éxito Tom Holland en la nueva película de Spiderman: Un Nuevo Día, tengo unas ideas para el nuevo traje", escribió el 'Brody' en X (antes Twitter).

En su encuentro, Tom Holland reconoció que era un honor estar junto al exportero mexicano y se mostró muy agradecido por recibir el jersey con el que Campos llamó la atención del mundo entero. "Es muy pesado, ¿jugabas con esto?", le mencionó.

Antes de despedirse, el actual comentarista de TV Azteca le deseó buena suerte a Holland con el estreno de la nueva película.

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