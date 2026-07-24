Después de cinco años de ausencia, la Liga MX volverá a formar parte de la franquicia de videojuegos de EA Sports con el lanzamiento de EA Sports FC 27. La máxima categoría del futbol mexicano anunció una alianza multianual con Electronic Arts, por lo que los 18 equipos del campeonato regresarán al simulador con su identidad oficial.

La Liga MX apareció por última vez en FIFA 22 y posteriormente quedó fuera de las siguientes entregas de la franquicia, luego de que el futbol mexicano tuviera un acuerdo de exclusividad con Konami para aparecer en eFootball. Ahora, con el nuevo convenio, el futbol mexicano volverá a estar disponible en el videojuego de EA.

Así, los aficionados podrán volver a jugar con clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres, Monterrey, Toluca y el resto de los equipos de la Primera División mexicana, con sus nombres, escudos y uniformes oficiales.

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El regreso no se limitará a las consolas. La alianza también contempla la presencia de la Liga MX en EA Sports FC Mobile, ampliando el alcance del futbol mexicano dentro de la franquicia.

La noticia pone fin a uno de los periodos de ausencia más largos del futbol mexicano dentro de la saga. Durante estos años, los aficionados tuvieron que recurrir a otros videojuegos o a modificaciones no oficiales para utilizar a sus equipos favoritos, mientras la Liga MX permanecía ligada a la competencia de Konami.

Ahora, con EA Sports FC 27, los clásicos del futbol mexicano volverán a estar disponibles de manera oficial en uno de los simuladores más jugados del mundo.

Para muchos aficionados, el regreso también significa recuperar una de las experiencias más tradicionales de la franquicia: iniciar un modo carrera, elegir a su equipo de la Liga MX y buscar llevarlo hasta lo más alto del futbol mundial.

La nueva edición de EA Sports FC 27 está prevista para llegar en septiembre de 2026, con el regreso del futbol mexicano como una de sus grandes novedades.